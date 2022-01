Comencen les obres d'ampliació i millora de l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Móra d'Ebre

Els treballs de la primera fase no afectaran l'activitat hospitalària i costaran més d'un milió d'euros

Actualitzada 13/01/2022 a les 17:32

Les obres d'ampliació, millora i renovació tecnològica de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre han començat aquesta setmana. En concret, els treballs de la primera fase consistiran a construir una nova àrea d'adaptació al medi per a cirurgia major ambulatòria, una nova sala d'actes així com l'habilitació d'una nova sala per a tècniques endoscòpiques i altres procediments per a intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria. Salut ha destinat poc més d'un milió d'euros per fer aquesta actuació que no afectarà l'activitat del centre. Enguany, també està prevista una segona fase que permetrà la modernització dels quiròfans i de l'àrea quirúrgica i l'ampliació de la Unitat de Recuperació Postanestèsica (URPA).