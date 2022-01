Ascó tornarà a vibrar amb el foc, els cavalls i la tradició de Sant Antoni

Els actes comencen demà i fins diumenge es viuran moments grans com els Tres Tombs, les carreres de cavalls o les ballades de jotes

Actualitzada 12/01/2022 a les 08:06

Una de les festivitats amb més tradició de les demarcacions tarragonines donarà demà el tret de sortida. Estem parlant de la Festa Major de Sant Antoni d'Ascó. La localitat no va poder celebrar un dels seus moments grans l'any passat, arran de la pandèmia, però enguany recupera la programació d'activitat al voltant del dia del patró, mantenint alguns dels actes principals que han fet que estigui declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Per la jornada de demà, s'ha programat la recollida de llenya per totes les cases del poble al matí, el repic de campanes i l'enlairada de coets a les 3 de la tarda que anunciarà l'inici de la Festa Major d'hivern. A la nit, el Casal Municipal acollirà l'espectacle Hija de la Luna, un homenatge a Mecano.Divendres es viuran els actes més tradicionals de Sant Antoni. La jornada començarà amb la processó dels Tres Tombs i la benedicció dels animals. A les 11 del matí, s'oficiarà la missa en honor al patró, que estarà cantada per l'orfeó d'Ascó. A la 1, es podrà gaudir de les corrides al circuit de Sant Antoni. De cara a la tarda, s'inaugurarà l'exposició Ens arrelem a la Festa de Sant Antoni!, un recull d'imatges de la festivitat des dels seus inicis fins a l'actualitat, que es podrà veure a la sala d'exposicions del carrer Hospital. Seguidament, M. Teresa Martorell pronunciarà el pregó i un cop acabi es farà l'encesa de la foguera. El dia acabarà amb un espectacle sorpresa i la ballada de jotes.De cara a dissabte, s'oficiarà la missa en honor a Sant Sebastià al matí i la 1 del migdia es duran a terme les carreres al circuit de Sant Antoni. A la tarda, els jocs tradicionals, les ballades de jotes al voltant de la foguera i un nou espectacle completaran la jornada.Un patró molt similar es viurà diumenge, últim dia de la Festa Major. Al matí hi haurà corrides al circuit i seguidament, es podrà gaudir del concert de l'Orquestra Himalaya al Casal Municipal. Les jotes, un nou espectacle sorpresa i la ballada final clouran els actes festius de Sant Antoni a Ascó.