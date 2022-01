Llibertat provisional per a dos investigats més per la mort violenta d'un jove a Roquetes

Actualitzada 11/01/2022 a les 14:41

La titular del jutjat número 5 de Tortosa ha pres declaració aquest dimarts a dos nous detinguts per la mort violenta d'un jove a Roquetes (Baix Ebre), el passat 4 de gener. La jutge ha decretat per a aquests dos investigats la llibertat provisional amb mesures cautelars. Han de comparèixer cada setmana al jutjat, se'ls ha retirat el passaport i tenen prohibit sortir del territori. La magistrada també ha acordat modificar la situació personal per tres dels primers set detinguts, que es trobaven en situació de presó provisional des de divendres. Finalment, n'ha acordat la llibertat provisional amb les mateixes cautelars que als dos nous arrestats. La causa està oberta per un delicte d'assassinat i ja s'ha aixecat el secret de sumari.