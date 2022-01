Les tasques generen sis llocs de treball per a veïns del municipi

Actualitzada 10/01/2022 a les 15:06

La Fundació Repsol, a través de l'empresa Sylvestris i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Flix (Ribera d'Ebre) han reforçat les tasques de repoblament forestal del terreny de 10,5 hectàrees, afectat per l'incendi de 2019 a la finca de l'Ermita del Remei. En la primera fase el 2020 es van plantar 4.250 espècies d'arbres i arbustos a la zona obaga i 1.000 a la solana i ara s'ha revisat el terreny per detectar i reemplaçar els exemplars fallits. S'han plantat 1.800 exemplars nous i per fer-ho, s'han contractat 6 persones del municipi. Les espècies plantades són arbocers, olivers silvestres, pins blancs, olivelles, garrics, llentiscles, boixos, alzines i ginebres.