ERC Tortosa descarta la moció de censura a Roigé perquè un govern amb Movem seria «més feble»

Actualitzada 10/01/2022 a les 11:24

El grup municipal d'ERC Tortosa «no se sumarà» a impulsar una moció de censura a l'alcaldessa Meritxell Roigé, després que perdés la qüestió de confiança vinculada als pressupostos 2022. El portaveu republicà, Xavier Faura, ha assegurat que sense el PSC, que governa amb Junts i que s'ha oposat a valorar un possible govern alternatiu amb Movem Tortosa i ERC, «l'aritmètica» per una governabilitat «estable» és «impossible».Un govern dels progressistes i els republicans, que sumen 9 regidors, dependria dels vots dels dos regidors de Ciutadans i la CUP i, per a Faura, suposaria un relleu «més feble» i mantenir Tortosa «en un desgovern com fins ara». «No estem davant d'una veritable moció de censura, sinó d'un ball de cadires», ha dit.