Cremen per complet dos vehicles a La Sénia

L'incendi, al carrer de la Verge de Pallerols ha afectat l'entrada d'un bloc de 3 pisos, però no ha causat ferits

Actualitzada 08/01/2022 a les 10:54

Aquesta matinada, passats dos quarts de quatre, els Bombers de la Generalitat han rebut un avís per culpa d'un cotxe que cremava, causant petites explosions, al carrer de la Verge de Pallerols, a La Sénia, al Montsià.Fins aquest punt s'hi han traslladat tres dotacions del Cos per tractar d'aturar les flames.El foc ha afectat també al bloc de pisos que es troba just davant del cotxe incendiat. Les flames han afectat la porta de fusta d'entrada, la planta baixa i el balcó del primer pis de l'edifici. Tanmateix, els veïns no han quedat atrapats i han pogut sortir sense més problemesEl foc ha afectat també al cotxe que estava estacionat davant del cotxe incendiat i aquest també ha cremat completament.El Cos de Bombers ha actuat per extingir les flames als cotxes i a la porta i mobiliari de la planta baixa del bloc. Un veí ha estat atès pel SEM per inhalació de fum sense que s'hagi necessitat que se'l traslladés a un hospital.