Movem Tortosa proposa un nou govern amb ERC per desbancar Roigé de l'alcaldia

«Tenim l'obligació i el convenciment, com a primer grup de l'oposició, d'intentar configurar un altre govern municipal perquè la ciutat hi necessita i és el nostres compromís. Per nosaltres no serà», ha assegurat Jordan, que en tot moment ha situat al centre de l'equació els republicans. «A ningú se li escapa que ERC és qui té la potestat de decidir si vol que es produeix aquest canvi o no atesa l'aritmètica i posicionament actuals», ha insistit.Movem, segons ha explicat, està disposat també a parlar amb el regidor de C's i el de la CUP per aconseguir el seu suport a una eventual moció de censura. En aquest sentit, ha recordat que uns i altres ja han apuntat que estarien disposats a votar a favor si s'incorporen propostes com facilitar terrenys per un nou hospital o construir una llar d'infants pública, si bé els cupaires rebutgen obertament la participació de C's en l'acord.En el cas que durant els pròxims trenta dies no es pugui concretar una alternativa que pugui fer prosperar una moció de censura, l'actual coalició en minoria de Junts per Tortosa –amb set regidors- i del PSC- amb tres- mantindria el govern i veuria aprovats els comptes per aquest 2022.