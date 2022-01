L'Ajuntament de Flix inicia l'expropiació forçosa d'uns terrenys del bisbat de Tortosa per construir el nou CAP

El ple del 27 de desembre passat va aprovar per unanimitat l'expedient d'expropiació forçosa de dos propietats del bisbat que es posaran a disposició del Departament de Salut perquè iniciï la redacció del projecte. Es tracta d'un solar de 1.076,44 metres quadrats conegut com a l'Hort del Capellà, un descampat utilitzat actualment com a aparcament públic. També s'inclou un altra propietat de 68,69 metres quadrats, la primera franja d'un espai de magatzems adjunts que el bisbat lloga com aparcament privat. El Servei d'Expropiacions de la Diputació de Tarragona s'encarregarà d'executar el procediment.Segons Barbero, el consistori ha hagut d'optar per aquesta via davant del «carreró sense sortida» en que s'havia convertit l'intent d'obrir negociacions per la compra dels terrenys, en marxa des del març passat, amb els responsables diocesans. «No vam arribar a plantejar contraprestació econòmica. La posició del bisbat i la parròquia va ser de no vendre d'entrada. Després d'uns mesos d'intentar desbloquejar l'assumpte hem incoat l'expedient d'expropiació forçosa. Les administracions tenim els mecanismes legals pertinents perquè un privat no pugui obstaculitzar un projecte d'interès públic com aquest», ha justificat.La proposta de construir el nou CAP en aquest espai va sorgir aquest 2021 passat després de desestimar, d'acord amb el Departament de Salut, la reforma integral de l'actual equipament i optar per construir-ne un de nou. En la decisió va pesar, segons l'alcalde, la manca d'espai de les instal·lacions actuals, les patologies arquitectòniques aparegudes i una situació allunyada del centre.Va ser llavors quan el consistori va plantejar una nova ubicació utilitzant els espais urbans disponibles de la seva titularitat i qualificats urbanísticament per poder acollir equipaments assistencials i sanitaris: la casa del metge i la casa del secretari. Els solars que ocupen aquests dos edificis, que hauran de fer enderrocats, ocupen però poc més de 400 metres quadrats. Una superfície insuficient que resoldria la incorporació de l'Hort del Capellà, uns terrenys adjacents que el planejament també va reservar fa més de 30 anys per a la construcció d'aquest tipus d'equipaments i sense opció a desenvolupar-hi activitats privades.Addicionalment, segons Barbero, la construcció del nou CAP en aquest espai ha de permetre aproximar l'equipament al centre de la població, reduint substancialment la distància al qual es troba l'actual. Al mateix temps, afegeix, ha de possibilitar donar una «solució urbanística» a un solar cèntric que actualment ofereix una imatge «desendreçada», revitalitzant des del punt de vista comercial i d'usos.