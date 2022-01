Roigé no supera la moció de confiança dels pressupostos després del vot en contra de tota l'oposició

La moció de confiança no ha prosperat per 10 vots a 11. Roigé ha afirmat que des de l'octubre ha intentat arribar a acords amb tots els grups i ha assegurat que hi ha hagut un bloqueig en contra l'executiu. Respecte Movem Tortosa, el principal partit de l'oposició, ha indicat: «és difícil negociar amb algú que saps que t'ho votarà tot en contra». Els progressistes i també ERC l'han acusat d'haver «fet teatre» i han considerat que tant el ple de pressupostos del passat 30 de desembre com la moció de confiança d'aquest dimecres estaven premeditats per Roigé des de feia mesos.El portaveu de Ciutadans, Miquel Àngel Albacar, ha apuntat que si l'executiu hagués inclòs una partida per comprar un terreny per fer un nou hospital, haguessin permès que els comptes s'aprovessin. Per Roigé això era una mala decisió perquè la Generalitat no té previst fer un nou hospital, i guardar diners per comprar un solar hagués suposat no invertir-los en altres àmbits.Finalment la CUP ha criticat que l'executiu vulgui «imposar» els comptes «per la porta del darrere». El seu portaveu, Sergi Arnau, ha demanat a la resta de l'oposició «explorar la via per fer un govern alternatiu» i s'ha posat a disposició de Movem Tortosa i ERC. «No serà gratuït però podem trobar un acord per tenir el canvi de govern que Tortosa necessita», ha dit. Roigé li ha recordat que per formar una nova majoria necessitarà el suport de Ciutadans.