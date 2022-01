Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un noi de 26 anys a Roquetes

Un grup d'una quinzena de joves s'hauria desplaçat fins a la casa situada on vivia la víctima amb un altre noi

Actualitzada 05/01/2022 a les 09:50

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Terres de l'Ebre investiguen la mort violenta d'un noi de 26 anys al municipi de Roquetes.



Poc després de les 22.00 hores d'ahir dijous, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de la policia local del municipi per una persona precipitada des d'un edifici. Segons fonts pròximes a la investigació del cas, un grup d'una quinzena de joves s'hauria desplaçat fins a la casa situada al carrer de Sant Roc on, suposadament, haurien agredit els dos joves que hi vivien. Un d'ells hauria aconseguit escapar saltant del balcó del tercer pis i, amb el turmell trencat, va aconseguir avisar la policia local.Quan els agents i els equips d'emergències van arribar al lloc dels fets haurien trobat el cos sense vida de l'altre noi de 26 anys.A banda de l'impacte de la caiguda, el cos presentava signes de criminalitat, motiu pel qual s'ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. El cas es troba sota el secret de les actuacions.