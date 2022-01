El jove mort a Roquetes aquest dimarts a la nit va rebre dues ganivetades a l'esquena

El jove que va morir a Roquetes (Baix Ebre) aquest dimarts a la nit presentava dos ferides d'arma blanca a l'esquena, segons han confirmat fonts pròximes al cas. La víctima, de 26 anys, va aparèixer encara amb vida al carrer de Sant Roc després de precipitar-se des del pis on es trobava. Els efectius del SEM que el van atendre no van poder fer res per salvar-lo.Segons han confirmat diverses veïnes, un grup d'entre 15 i 20 persones va irrompre poc abans de les deu de la nit apedregant la façana principal al carrer Sant Ramon i esbotzant la porta per accedir a l'immoble. Haurien agredit la víctima, que ocupava la casa –propietat d'un banc- amb altres companys. Un d'ells va saltar també per la finestra i va aconseguir avisar la policia local.

Els Mossos d'Esquadra han obert ja una investigació per determinar el possible autor o autors de la mort. El jutge ha imposat el secret de les actuacions. L'autòpsia haurà de confirmar, precisament, que la víctima va morir com a conseqüència de les ganivetades rebudes abans de caure del pis, com així creuen els investigadors. Diverses fonts han precisat que, en el moment de ser trobat al carrer, presentava encara clavada l'arma blanca a l'esquena i que en cap cas hauria mort com a conseqüència de la caiguda.



De fet, tot i que inicialment s'ha apuntat que l'home s'hauria precipitat d'un tercer pis, altres fonts pròximes al cas han indicant que la mateixa víctima, juntament amb un o dos joves més, habitaven el primer pis d'un edifici ocupat, propietat d'una entitat financera. Un dels acompanyants va aconseguir fugir saltant també per la finestra i, tot i trencar-se el turmell, va aconseguir avisar la policia local, que al seu torn va alertar el SEM i els Mossos.



Fonts coneixedores del cas apunten, però, la gran dificultat de la investigació davant l'elevat nombre de persones que hi podrien estar implicades i les circumstàncies que envolten els fets. La motivació encara no és clara però no es descarta que l'acció pugui respondre a una venjança o una represàlia col·lectiva. Diverses veïnes han apuntat a l'ACN que no era el primer cop que escoltaven sorolls de possibles baralles a l'interior de l'habitatge ocupat.



Precisament, aquest dimarts a la nit Dolors i el seu marit van escoltar des de dins de casa seva el fort soroll que generava el grup quan intentava accedir a la casa per l'accés principal del carrer Sant Ramon. «Vam sortir al balcó i vam veure joves tapats que tiraven pedres al balcó i a la finestra. No ho veia molt bé però els vaig cridar. Després vam veure que venia la policia, els Mossos», ha relatat. La porta destrossada, les persianes foradades i les pedres encara són visibles des del mateix carrer.



Per la seva banda, l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha lamentat els fets i ha volgut remarcar el caràcter aïllat de l'episodi que ha trasbalsat el municipi.