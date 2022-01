Tortosa recupera la cavalcada de Reis amb un recorregut allargat i sense acte de lliurament de regals

Preus dels espectacles del teatre auditori

Un cop desembarcats, visitaran el pessebre vivent del barri de Ferreries i a dos quarts de set de la tarda arribaran a l'Ajuntament, on se'ls lliuraran les claus de la ciutat. Des d'aquest últim punt sortirà la cavalcada, que recorrerà l'avinguda de la Generalitat fins la plaça del Carrilet. Un trajecte més llarg del que era habitual i sense l'acte d'entrega de regals que tenia lloc habitualment al parc municipal, «el lloc on es concentrava més gent», segons ha recordat l'alcaldessa.En aquesta ocasió, la cavalcada tornarà a girar temàticament al voltant dels musicals de Disney –amb caracteritzacions de personatges de films com Frozen, Aladdin o el Rei Lleó- i comptarà amb la participació de «totes les entitats de cultura popular de la ciutat, si la pandèmia ens ho permet», ha remarcat Roigé.D'altra banda, el ple ordinari d'aquest dilluns al vespre, el primer de l'any, preveu aprovar els preus públics de les entrades i abonaments per als espectacles teatrals i musicals al teatre auditori Felip Pedrell per a la temporada entre gener i agost, amb disset espectables i projeccions previstes. «Mantenim l'aposta perquè el teatre pugui arribar amb preus assequibles per a tothom», ha apuntat l'alcaldessa.L'accés als espectacles per a menors de 25 anys serà de sis euros. Els titulars de carnet jove, grups de més de setze persones, membres de l'escola i la banda de música, l'escola de teatre i actors amateurs de la comarca tindran una rebaixa del 30%. El descompte serà del 20 per cent per a majors de 65 anys, persones a l'atur, membres de família nombrosa i grups de vuit a quinze persones, així com un 10% per disposar del carnet de la xarxa de biblioteques. També es podran adquirir abonaments pels onze principals espectacles a 96 euros –un 40% de descompte-, per a sis –a 66,50 euros- i per a quatre –a 64 euros-.