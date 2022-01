Prohibeixen conduir durant 16 mesos al camioner detingut begut a Tortosa

Conduïa amb una taxa d'alcohol que multiplicava per sis la permesa

El jutjat de guàrdia ha condemnat el camioner que va ser detingut dissabte passat a la nit a Tortosa, quan conduïa amb una taxa d'alcohol que multiplicava per sis la permesa, a una multa de 600 euros i a no tornar a conduir durant 16 mesos.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el camioner va acceptar en el judici ràpid que es va celebrar ahir diumenge una condemna de conformitat, per un delicte contra la seguretat vial i conducció sota els efectes de l'alcohol.El detingut va passar a disposició judicial ahir i, en un judici ràpid, va acceptar una condemna de 600 euros de multa i la prohibició de conduir durant 16 mesos.La detenció del camioner es va registrar passades les dotze de la nit del passat dissabte, després que diversos conductors que circulaven per l'autopista AP-7 alertessin al telèfon d'emergències 112 que havien vist un camió que circulava fent esses i maniobres perilloses a l'altura d'Amposta (Montsià).Les patrulles dels Mossos que estaven de servei a la zona van localitzar el camió a Tortosa i van practicar al seu conductor, un home de nacionalitat portuguesa de 38 anys, la prova d'alcoholèmia.Els resultats van revelar que l'home tenia un nivell d'alcohol de 0,83 grams per litre de sang quan el nivell màxim permès és de 0,15, per la qual cosa multiplicava gairebé per sis la taxa permesa.