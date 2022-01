La Guàrdia Civil investiga un presumpte delicte de maltractament animal a l'Aldea

Els 17 gossos vivien en una finca i alguns d'ells van necessitar atenció veterinària urgent

Agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Tortosa i del Destacament del DEPRONA del Delta de l'Ebre, han pres declaració com investigat a un veí de l'Aldea, com autor de diversos delictes de maltractament animal, en haver desatès al llarg del temps animals de la seva propietat, algun d'ells fins i tot va necessitar atenció veterinària urgent.Els fets es remunten al passat estiu, quan els agents del SEPRONA van tenir coneixement de l'existència d'una certa quantitat de gossos de caça que es trobaven en condicions insalubres en una finca particular del terme municipal de l'Aldea.Una vegada localitzada la finca es va descobrir una instal·lació, que albergava fins a 17 gossos de caça, que no complia els nivells mínims exigits per al benestar dels animals, amb alimentació insuficient i inadequada, escassetat d'aigua, bruta i amb insectes, a més sense elements de protecció davant inclemències meteorològiques.Després de localitzar al propietari i mantenir una entrevista, se'l va informar sobre la situació dels animals, oferint-li la possibilitat de cessió dels mateixos a alguna protectora per a procurar-los acolliment, adopció o pel contrari, comprometre's a esmenar les deficiències que presentaven tant els animals com les instal·lacions que els acollia.Després de deixar passar un temps prudencia es va realitzar nova inspecció, comprovant com continuaven en la mateixa situació, tant els animals, com les instal·lacions.Per aquets motiu se li. va pendre declaració en qualitat d'investigat per un presumpte delicte de maltractament animal, sent traslladats els 17 gossos afectats a una protectora d'animals concertada amb l'Ajuntament de l'Aldea, on van quedar dipositats a disposició judicial.