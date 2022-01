Detenen un camió que feia ziga-zagues a l'AP-7 i el conductor multiplica per set la taxa d'alcoholèmia

L'infractor va ser interceptat pels Mossos a l'altura de Tortosa després de l'alerta de diversos conductors al 112

Actualitzada 02/01/2022 a les 16:55

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte al matí el conductor d'un camió de gran tonatge que conduïa sota els efectes de l'alcohol per l'AP-7 entre el Montsià i el Baix Ebre.Diversos conductors van trucar al telèfon d'emergències 112 alertant que un tràiler circulava fent ziga-zagues per l'AP-7 a tocar d'Amposta i en sentit nord. Una patrulla dels Mossos va poder interceptar el camió uns quilòmetres més amunt, a l'altura de Tortosa, i va fer bufar el camioner.L'home, de nacionalitat portuguesa i que transportava paqueteria, va multiplicar per set la taxa màxima d'alcohol permesa. Va donar 0,83 mg/l, quan el límit és de 0,15 mg/l per a conductors professionals. L'infractor va quedar arrestat per la policia catalana.