L'oposició de Tortosa qualifica de «teatre» i d'estratègia la qüestió de confiança a l'alcaldessa

MÉS INFORMACIÓ L'alcaldessa de Tortosa se sotmetrà a una qüestió de confiança vinculada als pressupostos 2022

Des de Movem Tortosa, primer grup a l'oposició i segona força a l'Ajuntament de Tortosa, la qüestió de confiança vinculada als pressupostos 2022 forma part de l'estratègia de l'alcaldessa Meritxell Roigé per imposar-los els comptes, sense incloure cap proposta dels grups a l'oposició, i fer veure «de cara a la ciutadania» que vol negociar-los. «És teatre pur i dur», ha dit el portaveu de Movem. Jordi Jordan ja va demanar a l'alcaldessa durant el ple de pressupostos, que no els fes perdre el temps, i presentés la moció, la qual, creu, era «el seu objectiu». «És el camí que ha elegit i per aquest motiu difícilment li donarem suport», ha avançat.Que en la nova ronda de contactes Roigé els ofereixi negociar la partida de via pública, no és suficient per al cap de l'oposició de Tortosa. «Oferir quins quatre carrers es poden arreglar o prioritzar no és incorporar propostes de Movem, com els terrenys del nou hospital, la llar d'infants pública o la compra de locals per incentivar el comerç, per posar tres exemples de les nostres propostes», ha assenyalat Jordan. «Els pressupostos no van de carrers sinó de propostes molt més importants que no ha incorporat», ha afegit.Si la qüestió de confiança no s'aprova, Movem Tortosa estan disposats a explorar un govern amb ERC, amb Jordi Jordan com a nou alcalde. Segons el regidor de Movem, això passa perquè hi hagi el vot favorable dels dos regidors de Ciutadans i la CUP, «que han manifestat moltes vegades» que estarien disposats a votar-lo com a alcalde, encara que els dos regidors es mantinguessin a l'oposició. Considera que «la responsabilitat» recau en ERC i el seu portaveu, Xavier Faura. «Són ells que han de decidir si volen mantenir Roigé d'alcaldessa o apostar per un govern alternatiu encapçalat per Movem», ha conclòs.Faura, per la seva banda, considera que cal «meditar i analitzar en profunditat» totes les opcions si es dona aquest escenari. El portaveu republicà defensa que «seria bo» un canvi de govern «perquè el que hi ha no ens agrada», ha dit, però descarten formar un govern municipal «feble» que depengui, d'una banda, de Ciutadans i, de l'altra, de la CUP. Xavier Faura assegura que no veu «gens fàcil arribar a línies d'acord» amb Ciutadans, però que «si el PSC vol», l'escenari seria «substancialment diferent».Sense voler fer «política-ficció», el líder republicà de l'Ajuntament de Tortosa ha avançat que caldrà fer «un debat en profunditat» dins del partit, però descarta d'entrada un govern «que no sigui ferm i tingui les mateixes febleses que l'actual», de Junts i els socialistes. Faura presideix el Consell Comarcal del Baix Ebre amb Movem i el PSC.Sobre la qüestió de confiança, el portaveu d'ERC a Tortosa s'ha mostrat sobtat per la celeritat amb què es va convocar, poques hores després del ple de pressupostos. A tan pocs dies de la votació, que es farà el 5 de gener a les nou del matí, Faura ha dit que «molt haurien de canviar les coses perquè ERC li donés suport». «Amb la precipitació amb què s'ha fet, no veig cap voluntat de canvi», ha apuntat. També s'ha mostrat sorprès que l'alcaldessa Meritxell Roigé «capitalitzés» el ple de pressupostos sense donar veu al regidor d'Hisenda, Fernando Saporta, o al portaveu del PSC, i tinent d'alcalde, Enric Roig. «No sé si va ser imposat o voluntari, però el senyor Roig havia tingut intervencions llargues i amples en els plens de pressupostos», ha recordat.També el regidor de Ciutadans, Miquel Àngel Albacar, considera que la qüestió de confiança és «una demostració més de la incapacitat de l'alcaldessa per negociar i arribar a consensos amb l'oposició» i una mostra de «la debilitat» del govern municipal de Junts i el PSC. Albacar recorda que ha presentat una vintena de propostes als comptes i ha assegurat que mentre Roigé «no pensi més en la gent de Tortosa i de totes les Terres de l'Ebre que en ella mateixa», no li donarà suport. Un dels elements claus per a Ciutadans és que els comptes de 2022 incloguin una partida activa de 500.000 euros per adquirir uns nous terrenys on construir un nou hospital de referència per al territori. Ciutadans vol esperar a la resolució de la moció de confiança per valorar si donaria suport a un govern alternatiu.Finalment, el regidor de la CUP, Sergi Arnau, ha assegurat que de la nova ronda de contactes que ha anunciat l'alcaldessa «no n'esperen res» perquè considera la negociació dels pressupostos «un teatre», ja que Roigé no està disposada a incorporar propostes de l'oposició. Per a Arnau, la qüestió de confiança evidencia que es vol «aprovar els comptes per la porta del darrere» i que han «fet els càlculs» i saben que «l'aritmètica és molt difícil» perquè hi hagi una alternativa de govern, sobretot per la negativa d'ERC. «Juguen amb això. Estava tot calculat quan no accepta cap proposta perquè sap que els pot aprovar així», ha insistit Arnau.Pendents de fer una assemblea per valorar-ho, si la moció es perd, la CUP s'ha tornat a oferir per «afavorir un canvi de govern, que no seria gratuït i que ha d'excloure Ciutadans», perquè és «necessari» per a la ciutat. «Per nosaltres no serà que es generi un govern alternatiu. Són Movem i ERC que ho han de decidir», ha assegurat el regidor cupaire.El PSC ha lamentat, en un comunicat, «la manca de sensibilitat de l'oposició», a qui acusa de tacticisme polític, per uns pressupostos 2022 «socials, que pensen en les persones» i que no han deixat «una altra opció» que arribar a la qüestió de confiança per seguir treballant per Tortosa.