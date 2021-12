L'oposició en bloc tomba l'aprovació dels pressupostos 2022 de Tortosa

L'equip de Govern alerta que sense comptes el consistori patirà la immobilització de prop de 4 MEUR

Actualitzada 30/12/2021 a les 13:53

L'equip de govern de Tortosa, Junts i PSC, no han pogut sumar suports per aprovar els pressupostos 2022. Tot i fer cinc rondes de negociació, l'oposició en bloc -ERC, Movem, la CUP i Ciutadans- han rebutjat els comptes en el plenari d'aquest dijous. L'alcaldessa Meritxell Roigé ha apel·lat a la responsabilitat de tots perquè sense els nous pressupostos el consistori perd 3,8 MEUR -1,2 MEUR de l'Estat-, que queden immobilitzats. Aquests recursos no es poden disposar amb més modificacions pressupostàries, com ha treballat el consistori l'últim any perquè tampoc va trobar suports per a uns nous comptes el 2020. Roigé ha advertit que només es podran destinar a amortitzar préstecs i no a iniciatives per pal·liar els efectes de la pandèmia.