L'alcaldessa de Tortosa se sotmetrà a una qüestió de confiança vinculada als pressupostos 2022

Actualitzada 30/12/2021 a les 18:22

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, se sotmetrà a una qüestió de confiança vinculada als pressupostos 2022, dimecres vinent, després que aquest dijous l'oposició els hagi rebutjat. Ho fa, diu, «per responsabilitat» perquè sense els pressupostos l'Ajuntament tindrà 3,83 MEUR immobilitzats, procedents de l'aportació de l'Estat i dels ingressos derivats de l'activitat econòmica. Aquests recursos que Roigé defensa que necessita el consistori per pal·liar els efectes socioeconòmics de la pandèmia, només es podrien usar per amortitzar préstec a partir del 2023. Si la qüestió de confiança no prospera, l'oposició té un mes per proposar un govern alternatiu amb majoria, però si ho fa, els comptes del 2022 quedaran aprovats.La qüestió de confiança, vinculada a l'aprovació del pressupost, es debatrà el pròxim dimecres, 5 de gener, al matí. Roigé ha recordat que l'aprovació del pressupost és l'única manera amb la qual l'Ajuntament de Tortosa pot incorporar enguany els 3,83 milions d'euros d'ingressos extraordinaris, «uns ingressos que es necessiten en l'actual context de pandèmia, per reactivar l'economia i ajudar aquells que més ho necessiten», com també estan reclamant molts ajuntaments del país.L'alcaldessa tornarà a convocar als diferents grups municipals a una nova ronda de contactes amb la voluntat de propiciar un acord. Roigé ha demanat que detallin les partides que rebutgen i ha apuntat que l'única despesa que es pot «qüestionar i detallar» és la d'inversions a la via pública. «Que diguin que es vol fer amb el prop d'1 MEUR que hi ha. Estem disposats a parlar amb tothom sobre el detall d'actuacions que es poden dur a terme», ha apuntat.L'alcaldessa de Tortosa ha insistit que quan parla «d'un pressupost» tècnic ho fa perquè és «senzill i fàcil», sense préstecs ni grans obres, i adequant les partides a nous conceptes, com increment de la despesa social, els Bons Tortosa, la via pública i actuacions als pobles. «Ningú ha qüestionat això al ple», ha recordat. «Són excuses perquè reconeixen que no hi ha grans obres, si n'hi hagués, ens dirien que som faraònics i ara ens diuen que som mediocres», ha afegit.