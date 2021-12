Actualitzada 29/12/2021 a les 17:23

La Xarxa Espanyola de Reserves de la Biosfera, gestionada per l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha entregat un dels primers reconeixements de compromís mediambiental a les Salines de la Trinitat, gestionades per Infosa, del delta de l'Ebre. De les 112 candidatures presentades se n'ha reconegut 17, 3 a Catalunya – juntament amb l'Associació de Propietaris del Montseny, i l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny–. La Xarxa destaca la conservació del patrimoni cultural i natural de les salines, sobretot per la gestió adaptada als cicles biològics de la seva biodiversitat i el seguiment de les espècies amenaçades.