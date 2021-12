L'Estat reconeix Amposta entre els vint municipis que més recursos destinen a pal·liar els efectes de la pandèmia

Actualitzada 29/12/2021 a les 17:14

L'Ajuntament d'Amposta és un dels 20 municipis de més de 20.000 habitants de tot l'estat espanyol que han estat «més sensibles amb la gestió social de la covid», segons recull l'informe anual de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials i que publica el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. L'informe destaca l'increment del 25% dels recursos que el consistori va destinar a serveis socials, passant dels 109,44 euros per habitant el 2019 als 136,57 euros per habitant el 2020. És l'únic municipi de Tarragona i l'Ebre que hi apareix i el tercer de Catalunya. Per a l'alcalde Adam Tomàs es demostra que el consistori «ho va posar tot per minimitzar els efectes socials de la covid».