Denuncien que a Godall (Montsià) la vacuna va «per llista»

Apunten que no va per franja d'edat o vacuna injectada anteriorment i que et poden anul·lar la cita fins que consideren oportú

Actualitzada 29/12/2021 a les 18:04

Al poble de Godall (Montsià) la vacunació va per llista i no per franja d'edat o vacuna injectada anteriorment i, si agafes una cita a través de vacunacovid.catsalut, es pot anul·lar i has d'esperar que et toqui quan en el centre de salut local consideren que és el teu torn.Així ho ha denunciat a EFE aquest dimecres Lorena Corfe, que ha vist com a la cuidadora de la seva sogra li han anul·lat dues vegades la cita telemàtica per a vacunar-se a Godall «sense cap explicació».La cuidadora, una dona de 62 anys vacunada amb Astra Zeneca i que atén una persona major, no ha pogut vacunar-se a Godall de la tercera dosi, de moment, perquè les dues vegades que va aconseguir cita telemàtica se li van anul·lar perquè «la llista» no havia arribat fins a la seva edat.«El curiós no és tant el sistema de vacunació, sinó que no donen solució i no et deriven» a un altre CAP o centre de vacunació massiva», ha assenyalat.«Les franges d'edat convocades per Salut no s'apliquen i el curiós és que, si és així el sistema, les cites estiguin disponibles en la web. És tot molt opac», ha opinat.La setmana passada es vacunaven a Godall persones de més de 65 anys, «amb el que portem ja un mes de retard respecte a la resta de ciutadans, la qual cosa suposa que hi ha dues velocitats en la vacunació», ha considerat Corfe.Preguntada avui en roda de premsa sobre aquesta situació concreta, la secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, ha assegurat que tothom té els mateixos drets a l'hora de vacunar-se i que desconeix la situació concreta de Godall.