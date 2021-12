Deltebre soterrarà el desguàs del Préstamo i rescindirà el contracte amb la gestora d'aigües

Actualitzada 28/12/2021 a les 15:58

L'Ajuntament de Deltebre (Baix Ebre) porta a aprovació aquest dimarts a la nit, en un plenari extraordinari, la transformació i soterrament del desguàs del Préstamo en el futur passeig del Carrilet. El desguàs té una longitud de 7 quilòmetres i l'actuació es farà per fases per l'elevat cost econòmic, 10 milions d'euros. La primera fase (2,5 MEUR) es farà l'any que ve i permetrà soterrar 1 quilòmetre, des de l'estació de servei Bon Àrea al Camp Nou, una zona amb problemes d'inundabilitat. La sessió plenària també debatrà la nul·litat del contracte amb SOREA pel servei de subministrament d'aigües. El consistori pren la decisió per la falta d'inversions previstes en el contracte actual per corregir les pèrdues de rendiment de prop del 70%.