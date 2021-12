Amposta recupera un tram de la Via Verda amb els pressupostos participatius

El projecte per recuperar aquests 800 metres de la Val de Zafán es va escollir en els pressupostos participatius de 2020, a iniciativa de Viure en Bici d'Amposta, una entitat que «treballa per maximitzar l'ús de la bici en l'entorn rural i urbà». L'execució s'ha fet enguany. La comissió de seguiment del projecte es va posar a treballar al gener i fins a la primavera es van negociar els acords de custòdia amb Adif i els propietaris de la zona, i també es van definir les accions. Com ha destacat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, Adif i els propietaris mantenen la titularitat, però «han vist en bons ulls» gestionar amb el consistori aquest projecte «vinculat a la natura i el paisatge».La feina «ingent», i que semblava «gairebé impossible» fa un any, ha estat retirar tota la brossa i les deixalles que durant dècades s'havien abocat il·legalment en aquesta infraestructura, un pas per on el tren no va passar mai. La línia havia d'unir la Puebla d'Íxar (Baix Martí, Terol) amb Sant Carles de la Ràpita (Montsià). Es va inaugurar a finals del segle XIX, però no va arribar fins a Tortosa el 1942. El tren, conegut com 'el Sarmentero', hi va transitar 31 anys (fins al 1971, quan es va esfondrar un túnel entre el Pinell de Brai i Prat de Comte) però en aquest període no es va acabar mai l'últim tram, entre Tortosa i la Ràpita, tot i estar construïda l'explanació.L'Ajuntament d'Amposta ha retirat més de 500 tones de brossa, el que representa 400.000 bosses de deixalles. «S'havia usat com un abocador il·legal acceptat per part de tothom que venia a abocar», ha apuntat Tomàs. «Hem retirat uralita, voluminosos, plàstics, moltes bosses de deixalles, rodes… hi havia de tot», ha afegit Carla Bonfill, regidora de Participació i Medi Rural. La gestió dels residus ha requerit 40.000 euros de la partida gastada, entre 75.000 i 80.000 euros.Molta brossa estava enganxada a les parets del pas del túnel. En aquests marges s'ha retirat també vegetació invasora, sobretot molts cactus, i s'ha conservat tot l'arbrat que s'ha pogut. «Volíem que fos un espai verd i un espai potencial per a la flora i la fauna de l'entorn», ha destacat Bonfill. A l'estiu, un camp de treball de Seo Bird/Life, amb participants de tot l'estat espanyol, va fer aquesta feina i va instal·lar hotels d'insectes i rèptils i caixes nius per a ocells i ratpenats, i es va redactar un informe amb indicacions per al consistori per completar la neteja del tram fins a la carretera C-12.El tram recuperat s'integra dins del projecte d'ampliació de la Via Verda des de Tortosa fins a la Ràpita, que ara amb l'ajut dels fons europeus, la Diputació de Tarragona ha d'acabar de definir i executar. El termini s'allarga fins al 2024.