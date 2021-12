Alcanar suspèn la taxa per obrir establiments i activitats, per segon any consecutiu

Actualitzada 28/12/2021 a les 17:17

El plenari de l'Ajuntament d'Alcanar ha acordat modificar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments i activitats perquè quedi suspesa l'any que ve, com ja ha passat aquest 2021. Tots els grups municipals, excepte la CUP, hi van votar a favor. Totes les activitats que s'emprenguin en 2022 estaran exemptes de pagar la quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal. El consistori no descartar tornar a prorrogar-ho «si les circumstàncies ho requereixen». El consistori vol incentivar l'emprenedoria després dels aiguats de l'1 de setembre i del context de pandèmia.