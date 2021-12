El COPATE gestionarà la marca turística Terres de l'Ebre en l'àmbit estatal el 2023

El grup parlamentari d'ERC, amb el consens amb Empresa i Treball i la Diputació, va presentar aquesta esmena a l'article 71 de la llei de Turisme de 2002 perquè la marca turística Terres de l'Ebre pugui ser, excepcionalment, gestionada per una entitat o un ens intercomarcal del territori i no per la diputació provincial, qui té les competències. Va ser aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda el 16 de desembre amb el suport d'ERC i Junts, els Comuns i el PSC i ha rebut el vistiplau amb l'aprovació de la llei d'acompanyament dels pressupostos, dijous.L'objectiu és que la transferència es faci efectiva i estigui lligat el 2023, «a tot estirar en el moment en què es torni a constituir la Diputació», i que sigui el COPATE qui l'assumeixi perquè l'ens ja gestiona la marca Terres de l'Ebre-Reserva de la Bioesfera i pugui «generar una simbiosi» amb la marca turística Terres de l'Ebre i reforçar la imatge interna del territori «amb un únic organisme» i perquè la promoció dissociada actual «no és eficient».Modificat «el marc legal», que era «imprescindible», cal preparar l'estructura del COPATE per «assumir reptes més ambiciosos». Durant el 2022, es dialogarà amb la Diputació de Tarragona per transferir de funcions, de recursos i de coordinació perquè la projecció internacional la seguirà fent l'ens provincial. «Té expertesa i no té sentit que deixi de fer aquesta feina que fa molt millor del que podria el COPATE», ha defensat Salvadó.