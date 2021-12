L'alcalde d'Amposta: «Qualsevol ciutat d'Europa amb riu en fa un aprofitament i ara en tenim una oportunitat»

Des que el vaixell-restaurant Santa Susanna va marxar a Deltebre i va deixar de fer rutes turístiques des d'Amposta, la navegabilitat turística fluvial era un deure pendent per a la ciutat. Com ha apuntat l'alcalde Adam Tomàs, molts turistes se segueixen apropant a l'Oficina de Turisme preguntant pel servei i es mostren sorpresos quan se'ls ha de derivar cap a Riumar. Ara, amb l'impuls dels Next Generation, es posarà en marxa un vaixell turístic per explicar la història de la ciutat des del riu. «És un projecte bonic i que ens motiva», ha destacat Tomàs que reconeix que «hi pensava» sovint, conscient dels visitants que atreia el Santa Susanna on va treballar de cambrer quan estudiava.«Tu mires qualsevol ciutat d'Europa que li travessa un riu, París, Amsterdam, o al món, com Orleans… totes tenen un aprofitament fluvial turístic molt gran i nosaltres no el tenim i ara tenim l'oportunitat perquè s'ha ajuntat amb un treball de cinc anys, de la recuperació de la memòria, com ja hem fet amb Lo Sirgador», ha defensat.El projecte preveu adquirir l'embarcació elèctrica (745.000 euros) a una empresa de Santander, que tindrà capacitat per a 120 passatgers. «Feia temps que ho portàvem en ment i amb els Next Generation se'ns va encendre la llum. Del vaixell, no inventem res. Vam trobar un projecte que havia estat subvencionat per un pla ordinari de sostenibilitat turística de l'estat espanyol a un poble d'Andalusia que era pràcticament el mateix que volem fer nosaltres», ha explicat Tomàs.Però els plans de Sostenibilitat Turística del fons europeus requereixen eixos de digitalització, sostenibilitat i competitivitat, i permeten que la proposta sigui encara més ambiciosa. A més de les rutes fluvials, també s'habilitarà una infraestructura ciclista a la ciutat (140.000 euros) que enllaçarà amb l'ampliació de la Via Verda entre Roquetes, Tortosa, Amposta i la Ràpita (23,74 km), un projecte subvencionat també pels Next Generation amb 5 milions d'euros - dels 6,3 milions d'euros amb què s'ha pressupostat-, liderat per la Diputació de Tarragona. «Aquesta unió de la Val de Zafán amb les rutes fluvials, és un circuit que pot alimentar tot el Delta i tenir Amposta com a nexe d'unió», que tindrà una central de serveis a l'embarcador, com ha detallat l'alcalde.A més de nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics (140.000 euros), es preveuen 245.000 euros per actuacions de transició digital, entre les quals s'inclou una proposta amb realitat augmentada 3D «per mostrar com era el Castell». El projecte ascendeix a 2,3 milions d'euros més IVA i té un termini d'execució de dos anys. Tot i el cofinançament que requereix, així com assumir l'IVA, l'Ajuntament d'Amposta «hi apostarà».Una de les partides més importants és per a la rehabilitació de les cases del Castell, de 887.000 euros. El consistori va iniciar el 2016 la recuperació de la façana fluvial. Ha adquirit els immobles del Castell –l'última el molí de Cercós–, enllesteix la rehabilitació de la Celoquia del Castell, ha engegat la recuperació de l'antiga capella de Santa Susanna i ha canviat l'enllumenat del Pont penjant. La inversió feta ascendeix a 1,35 milions d'euros. «Ho volem ensenyar i la millor manera és des del riu. Serà espectacular», ha dit l'alcalde.Les cases del Castell es licitaran perquè s'hi implantin negocis d'oci i restauració. El compromís del consistori és que la gestió de tots aquests serveis, juntament amb el vaixell i el cicloturisme, es liciti al sector privat. Els operadors turístics ja s'hi ha mostrat interessats.