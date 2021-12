Tortosa votarà els pressupostos per al 2022 a finals d'anys, sense tenir garantits els suports

Actualitzada 24/12/2021 a les 14:35

L'equip de govern de Tortosa ha convocat el ple per aprovar els pressupostos per al 2022, sense tenir garantits els suports. La sessió plenària se celebrarà el pròxim 30 de desembre. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, va tancar aquest dijous la ronda de contactes amb els grups de l'oposició i ha assegurat que mantindrà els «ponts de diàleg» fins al mateix dia del plenari. «La pandèmia torna a afectar les persones i l'activitat, i és més necessari que mai poder comptar amb els recursos per a atendre les necessitats que comporta», ha afirmat Roigé. La batllessa ha remarcat que l'Ajuntament disposa d'uns ingressos que no tenien ni el 2020 ni el 2021 i ha sostingut que «cal poder-los aprofitar» amb l'aprovació dels comptes.