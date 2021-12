L'Ametlla de Mar escampa tions de Nadal fets amb les restes dels arbres arrencats pels tornados

El consistori de l'Ametlla de Mar ha volgut aprofitar les restes d'alguns grans arbres, sobretot pins, que van arrencar o trencar els tornados del 23 de novembre, i els ha convertit en troncs nadalencs, un nou atractiu turístic i una iniciativa per difondre aquesta tradició catalana. «Vam aprofitar això que ens va tocar viure perquè si no, no ho haguéssim fet perquè suposa tallar arbres de grans dimensions», ha apuntat l'alcalde Jordi Gaseni. «Vam veure a altres ciutats que els infants i la gent no tan jove aprofita per fer-se fotos i pensàvem que era una iniciativa simpàtica», ha afegit.Els grans troncs de Nadal s'han repartit pel nucli urbà, prop de l'Oficina de Turisme, la plaça Catalunya i la Rambleta, i dos a les urbanitzacions Les Tres Cales i Calafat. «És una manera simpàtica d'aprofitar material arrencat i reaprofitar-lo en alguna cosa útil per a la gent aquest Nadal que mirarem de passar de la millor manera possible tot i l'afectació que tenim altra vegada de la covid», ha assenyalat Gaseni.L'Ajuntament està vehiculant la recopilació de tots els danys que van causar els forts vents al municipi per valorar si reclamen al Ministeri la declaració de zona afectada per emergència de protecció civil. Un estudi del Meteocat va confirmar que dues de les cinc mànegues marines que van tocar terra en aquell episodi de tempestes van afectar l'Ametlla de Mar, amb intensitats EF1. El primer va afectar una franja de 180 metres d'amplada i 8,3 quilòmetres de longitud entre les Roques Daurades i les Planes, i el segon va afectar una franja de 90 metres d'amplada i 4,2 quilòmetres a la zona de cala Forn i Sant Jordi d'Alfama.