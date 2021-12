Tortosa obrirà al públic a principis de 2022 les restes arqueològiques museïtzades sota la plaça de la catedral

Projeccions i vídeos

Cinc projectes en marxa a la zona

El govern municipal treballa amb la idea de tenir obert l'espai abans de setmana santa. Prèviament, ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, s'organitzaran jornades de portes obertes perquè els veïns puguin visitar l'espai i les troballes que alberga. L'accés posterior per atot el públic, però, requerirà la prèvia adquisició d'una entrada –el govern municipal estudia encara si serà de pagament i, en aquest cas, la fórmula- a l'oficina de turisme situada a l'edifici proper de l'Escorxador.L'encàrrec del projecte partia de la idea de concebre un espai museïtzat que individus, famílies o grups puguin optar per visitar-lo qualsevol dia de l'any –inclosos dies festius- sense necessitat de destinar personal a regular al seu accés de forma permanent. Així, i segons ha explicat el responsable del projecte, Toni Balada, s'habilitarà un sistema domòtic per facilitar l'entrada i controlar l'espai, via càmeres de televisió, des de la mateixa oficina de turisme.L'espai consta de dos parts principals: un corredor paral·lel al carrer il·luminat amb la llum natural que deixa passar la façana de vidre i que permet veure una part de les estructures de la façana fluvial renaixentista. S'habilitaran panells explicatius sobre els actius que presenta el centre i se senyalitzarà el recorregut. A l'interior, a banda d'un espai que es podrà usar com una petita sala d'actes, és on es desplegarà un relat museístic amb un gran desplegament de mitjans audiovisuals, entre els quals, dotze projectors làser i monitors de 43 polsades.El discurs sobre les troballes es basarà en sis vídeos projectats, que mostren a través d'un diàleg en català –subtitulat al castellà, anglès, francès i braille- una arqueòloga i un periodista –actors de l'escola municipal de Teatre-. Diverses llums escenogràfiques permetran focalitzar l'atenció dels visitants al llarg del recorregut interior, on es conserva una fàbrica 'garum' de l'època romana –segle primer de la nostra era- i l'antic absis de la catedral visigòtica, entre d'altres vestigis.Tot plegat, segons ha resumit l'alcaldessa, ha de permetre «passejar, veure les restes però també interactuar» amb elements gràfics i audiovisuals que permetran els visitants endinsar-se sobre una part de la història de la ciutat que abasta quinze segles. També, ha afegit, disposar «d'un actiu turístic molt important per a la ciutat que complementa els actuals», tot recordant la proximitat de l'escorxador, on s'ubica també el museu municipal.«L'objectiu és poder posar en valor sa en valor tot el que hem descobert. Sabíem i estàvem convençuts que valia la pena enderrocar les cases de davant –l'any 2105-, fer la plaça i obrir la catedral al riu. Els arqueòlegs ens havien dit que hi hauria restes importants però no imaginàvem trobar tot el que hem trobat aquí, des del segle I i passant per diferents cultures que han passat per la ciutat. Som ciutat de tres cultures i molt rica en història», ha declarat Roigé.Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Enric Roig, ha subratllat que l'obra ha permès «conjugar» dos elements: la plaça que permet «realçar» la façana de la catedral i l'edifici soterrat de «grans dimensions» que permet fer visitables les excavacions. Roig, que és arquitecte professionalment, ha volgut posar en valor el disseny de l'espai i la seva façana amb un voladís de vidre verd que emula, amb la llum que el traspassa, el color del riu. «És una obra de primera qualitat de la qual Tortosa podrà disposar», ha sentenciat, tot confiant que la ciutadania l'acabi fent seva, com «ha fet seva» la mateixa plaça de la catedral a sobre.L'actuació, de fet, forma part d'un conjunt d'obres que durant els últims mesos i anys s'han posat en marxa a l'entorn i a la mateixa catedral que permetran rentar la cara i reordenar l'espai. Així, en aquests moments s'està finalitzant la restauració de la paret mitgera de la catedral, on s'ubicarà un mapping per a projeccions. També està adjudicada i s'iniciarà en breu l'actuació d'arranjament de la costa de Capellans i carrer Santa Anna, que permetrà millorar els accessos i deixar aquests espais a un mateix nivell.Amb les obres de la plaça de la catedral i l'espai Cota Zero s'ampliarà la vorera de l'avinguda Felip Pedrell, que funciona com a travessera T-301, i s'asfaltarà el tram pendent d'aquest vial. Per últim, la neteja de la façana de la catedral encara també la seva recta final i l'Ajuntament iniciarà en breu la reordenació del parc de l'escorxador ampliant i millorant aquest espai pròxim al temple.