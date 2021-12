Acord entre Renfe i el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova per fomentar que els visitants arribin amb tren

Actualitzada 23/12/2021 a les 17:17

La companyia Renfe i el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova han signat un conveni de col·laboració per promocionar el tren com a mitjà de transport públic per arribar a l'equipament i visitar-lo. Segons el document, Renfe difondrà el museu moranovenc en els suports específics de comunicació i informació com màquines autovenda de la xarxa de Rodalies de Catalunya, a les pantalles de l'interior dels trens així com a la web i xarxes socials. El Museu, per la seva banda, facilitarà l'accés als usuaris de Renfe amb un 25% de reducció en l'entrada sobre la tarifa general, presentant a les taquilles del museu el bitllet o abonament de Renfe. La validesa del descompte serà d'una setmana respecte a la data de viatge del títol de transport.