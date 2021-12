La CHE rep 200 al·legacions per correu electrònic a la consulta pública del Pla Hidrològic de l'Ebre

Segons la primera valoració de la CHE de les propostes rebudes en la consulta pública del Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre (PHE), bona part fan esment al règim de cabals ecològics mínims per a algunes masses d'aigua per aprofitaments concrets, o a la demanda de més cabals ecològics per motius ambientals. També es proposen nous projectes de rec, la modernització dels regadius, limitacions d'adobs i plantacions en domini públic hidràulic i la zona de policia, i projectes per al delta de l'Ebre com la mobilització de sediments o el control de l'estat i l'impacte de l'elevació del nivell del mar, entre d'altres.El nou PHE estarà vigent des de 2022 i fins al 2027. És el tercer cicle de revisió. La CHE defensa que «és un document realista» amb mesures que compten amb el compromís financer de les diverses administracions competents. Inclou 884 mesures amb una inversió prevista de 3.100 milions d'euros. S'inclou també el finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.Segons la Confederació, en la revisió del PHE s'han fet «simulacions» amb una reducció de les aportacions d'un 20% pel canvi climàtic, fins a l'any 2100. L'estimació s'ha fet amb dades de les sèries sobre aportacions de 1940 a 2018. La CHE destaca com a «novetats» respecte als cicles anteriors que es fixaran cabals ecològics mínims a totes les masses d'aigua superficials i es passarà de 69 cabals fixats a 687 en aquest; s'implementarà l'Estratègia Ebre Resilience per reduir el risc d'inundacions al tram mitjà del riu; es reduirà «la contaminació difosa» de les aigües subterrànies amb més zones (33) amb limitacions; es destinaran 1,4 MEUR per a les Reserves Naturals Fluvials; i només preveu projectes de transformació de regadiu anteriors i previstos, que tinguin «recursos garantits i finançament compromès».Respecte al Delta de l'Ebre, el PHE «s'alinia» amb el Pla de Protecció estatal del delta de l'Ebre i subscriu les accions que preveu per «pal·liar» els problemes de «la gestió actual del Delta» i davant dels efectes del canvi climàtic.