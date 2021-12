L'ampliació de la via verda de la Val de Zafán obté 5 MEUR dels fons Next Generation

Dins del projecte, es preveu habilitar dos trams per a ciclisme entre Tortosa i la Ràpita; la millora de la mobilitat a l'entorn urbà d'Amposta i del projecte per al desplegament de la fibra òptica; la senyalització intel·ligent i la sensòrica al llarg dels nous trams; i la millora de l'accessibilitat per l'eliminació de les barreres a la N-340, AP-7 i la C-12. Tot plegat es complementaria en futures fases, que es proposarien en les convocatòries d'aquests fons europeus de 2022 i 2023.El de la via verda de la Val de Zafán és un dels cinc projectes dels 25 presentats per l'ens provincial que han estat seleccionats per formar part dels plans de sostenibilitat turística 2021-2023 del Ministeri de Comerç i Turisme. En total, disposaran d'un finançament de 20 milions d'euros a càrrec del Next Generation.