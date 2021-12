L'Ajuntament d'Amposta presenta un pressupost de 29,5 MEUR per al 2022, un 2,6% menys que enguany

La construcció del gimnàs Soriano-Montagut costarà 260.000 euros, la meitat finançats pel departament d'Educació. La rehabilitació de la Biblioteca té una nova partida de 360.000 euros que se sumen a la inversió prevista al pressupost 2021 i que superarà el milió d'euros. Una altra inversió destacada són els 1,1 milions d'euros que es destinaran a la urbanització de l'última fase del polígon de l'Oriola, i els 290.000 euros per renovar serveis bàsics del barri del Grau.També es destinaran 26.000 euros per adquirir una deixalleria mòbil, 25.000 euros per una nova embarcació per al Club Nàutic o 100.000 euros per renovar la gespa del camp de futbol annex. A la via pública s'invertiran 50.000 euros per suprimir barreres arquitectòniques i 260.000 euros en conservació (també de camins). 300.000 euros es destinaran a la millora de la xarxa de clavegueram.Quan a les despeses, es manté la partida de personal (baixa menys de mig punt respecte enguany) però es preveu incorporar nous llocs de treball, un tècnic/a de participació ciutadana, un tècnic/a mediambiental o un nou tècnic d'educació infantil per a la nova aula a la llar d'infants la Gruneta.L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha destacat l'augment dels recursos que provenen d'altres administracions superiors perquè totes les regidories han fet «un esforç» per presentar projectes a totes les subvencions de Diputació de Tarragona, la Generalitat, l'Estat i Europa a què s'han pogut acollir. Això ha permès «que moltes de les inversions i projectes es financen amb recursos que no venen directament de la butxaca de la ciutadania d'Amposta», ha remarcat. Les transferències corrents, les subvencions corrents i les subvencions de capital han incrementat un 30,01% aquests recursos.El consistori manté la pressió fiscal de la ciutadania, congelant taxes i impostos, i fent una provisió de fons de 200.000 euros per la pujada de l'IPC, «pràcticament sinònim a fer una rebaixa d'impostos», com ha detallat Tomàs. L'endeutament consolidat es manté sobre el 50% i es mantenen els ajuts a l'emprenedoria i treball, comerç, cultura, esports i suport a les famílies amb pocs recursos.