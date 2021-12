Quatre dotacions dels bombers han intervingut aquest dimecres al matí per sufocar un conat d'incendi a l'entrada de l'antic CAP d'Amposta, situat a l'avinguda de Catalunya. Els equips d'extinció han rebut l'avís a un quart i cinc minuts de nou per la crema de papers i plàstics a l'entrada de la planta -1, on es troba també la zona de la caldera. El sinistre ha obligat a desallotjar preventivament aquesta planta de l'edifici, que actualment acull les vacunacions contra la covid-19. L'interior ha quedat afectat pel fum i ha estat ventilat. Els bombers han donat per finalitzades les tasques una hora després de l'avís. ​​​​​​​