El Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) licita la contractació de serveis per reforçar la seguretat de les 175 preses de titularitat estatal i altres infraestructures hidràuliques de les conques de l'Ebre (62), Guadalquivir (55), Segura (31), i Xúquer (27). Les actuacions tenen un pressupost de 8.944.297 euros (IVA no inclòs) i s'executaran en dos anys.En primer lloc, s'avaluarà la seguretat amb registres històrics i una recopilació d'escenaris d'emergència per avingudes d'aigua. També s'identificaran «potencials errors» a les preses, basses i assuts. Identificats «els factors de risc» de cadascuna, es quantificaran els efectes del canvi climàtic amb eines de simulació de nivells d'aigua per diversos episodis hidrològics.