Una central fotovoltaica permetrà bombejar l'aigua per al regadiu de les Planes i Aixalelles, entre Flix i Ascó

La Generalitat inicia la licitació del projecte per 383.000 euros, dels quals un 20% seran aportats pels regants

Actualitzada 21/12/2021 a les 17:45

La Generalitat ha iniciat el procés de licitació de les obres per construir una planta fotovoltaica per al bombament de la comunitat de regants de les Planes i Aixalelles, als termes municipals de Flix, Ascó i Vinebre (Ribera d'Ebre). L'obra té un import inicial previst de 383.120 euros (IVA inclòs), dels quals, la Comunitat de regants n'aportarà el 20%, d'acord amb la Llei d'aigües catalana. El projecte, amb una potència instal·lada de 215,28 kW, permetrà subministrar l'energia elèctrica necessària per al bombament d'aigua des del riu Ebre fins a la seva bassa de regulació i vendre l'energia excedentària. Això ha de permetre reduir els costos de l'electricitat, un dels factors que limita la viabilitat econòmica dels regadius.