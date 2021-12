La Guàrdia Civil confisca material falsificat per valor de 58.000 euros al mercadet de la Ràpita

Diversos paradistes s'havien queixat de la presència de venedors irregulars

Agents de la Guàrdia Civil de la PAFIF de l'Ametlla de Mar, de la Patrulla Fiscal i la de Fronteres, van realitzar una inspecció al mercat ambulant de Sant Carles de la Ràpita que va culminar amb la confiscació de material falsificat que s'havia posat a la venda.L'operatiu es va realitzar després que diversos paradistes es queixessin reiteradament de la presència de persones que exercien la venda de productes en el mercat i que no pagaven cap taxa, sospitant a més que el material que venien podria ser falsificat.En la inspecció es van detectar diversos llocs de venda al marge dels autoritzats per la corporació municipal que tenien exposat gènere falsificat de diverses marques així com productes electrònics.Els agents van procedir a la confiscació del material, el qual ascendia a un valor de 58000 euros en el mercat, per un delicte contra la Propietat Industrial.Entre el material confiscat es trobaven 425 peces de vestir i calçat i 34 bosses, tots ells falsificacions de marques molt conegudes. Els agents també van confiscar 57 auriculars sense fils falsificats d'una prestigiosa marca de telefonia mòbil.A conseqüència de la confiscació es van aixecar actes per un presumpte delicte contra la propietat industrial contra els responsables de la venda fraudulenta en qualitat d'investigats.