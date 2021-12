4 persones afectades per un incendi en un pis de Tortosa

Dues han hagut de ser traslladades a l'Hospital Verge de la Cinta

Actualitzada 21/12/2021 a les 19:44

Un incendi en un pis de Tortosa ha provocat que quatre persones hagin hagut de ser ateses per inhalació de fum. Els Bombers han rebut l'avís a les 16.47h perquè s'havia calat foc en un habitatge de la primera planta del número 64 del passeig de l'Ebre. En el moment de l'incendi, els propietaris no estaven a casa, però el fum ha afectat també l'escala del bloc de planta baixa més cinc pisos.Els Bombers han enviat cinc dotacions i poc després de les 17h el foc estava controlat i a les 17.38h l'han donat per extingit.El Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre quatre persones per inhalació de fum. Dues d'elles han estat donades d'alta en el lloc dels fets i dues més, una dona de 54 anys i un home de 67, han estat traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.