Les Vinyes del Convent obté el Premi de Qualitat a l'Arquitectura Ebrenca

L'objectiu dels guardons és reconèixer la qualitat de les intervencions arquitectòniques que s'han dut a terme darrerament en les quatre comarques ebrenques

Actualitzada 20/12/2021 a les 16:01

Les Vinyes del Convent ha estat guardonat aquest cap de setmana amb el Premi de Qualitat a l'Arquitectura Ebrenca 2021. El guardó ha estat atorgat per L'Associació Amics i Amigues de l'Ebre i els col·legis professionals d'Arquitectes de la Demarcació de l'Ebre, i Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l'Ebre.L'objectiu de l'acte de lliurament dels XX Premis de Qualitat a l'Arquitectura Ebrenca, que s'ha celebrat el 18 de desembre a les 12h al Museu de l'Ebre situat a Tortosa, és el de reconèixer la qualitat de les intervencions arquitectòniques que s'han dut a terme darrerament en l'àmbit de les quatre comarques ebrenques subjecte a diferents criteris.Entre els aspectes a valorar per poder obtenir el reconeixement destaquen l'accessibilitat, l'eficiència energètica -inclosa la petjada energètica en la construcció i de construcció-, la innovació tant tecnològica com conceptual i estilística, la qualitat d'execució i acabats, la funcionalitat, el disseny arquitectònic i la repercussió al territori.D'altra banda, el jurat ha disposat de la potestat d'ampliar els reconeixements a la resta d'agents que hagin participat en la intervenció arquitectònica i d'altres professionals que hagin estat integrats en la direcció facultativa de les obres, als industrials que s'hagin distingit per uns excel·lents acabats o als promotors per la seva decisió i plantejament de la iniciativa realitzada envers de la seva transcendència per al territori.En aquest sentit, i tenint present que l'objectiu de Les Vinyes del Convent és arribar a la màxima qualitat, el celler ha estat dotat amb la tecnologia més puntera perquè tot sumi a l'hora d'aconseguir els millors vins, però sense oblidar en cap moment el compromís amb el territori. Les vinyes creixen en paratges singulars, amb una marcada empremta del territori i una aposta decidida per la Garnatxa, la varietat emblema de la comarca.