La rehabilitació integral del Poble Vell de Corbera d'Ebre costarà 3 MEUR

La primera fase dels treballs

El Poble Vell, un monument a la pau

La consellera de Justícia ha assegurat que el projecte de rehabilitació integral del Poble Vell s'ha plantejat per fases «perquè no es pot fer tot, ni tot alhora» per una qüestió de pressupost i ha animat a les institucions i entitats locals a fer «d'ambaixadors» per implicar altres administracions i també entitats privades en la seva execució. «Ens consta que altres Departaments de la Generalitat hi farà aportacions i hem de fer que altres institucions també s'ho creguin i buscar esponsoritzacions privades», ha apuntat.Ciuró ha defensat que les ruïnes del Poble Vell de Corbera d'Ebre, Bé d'Interès Cultural des de 1992, són «un patrimoni col·lectiu i cultural», que «ens parlen i no es poden emmudir». «Aquests paisatges, com el de Corbera d'Ebre, són una oportunitat per a sacsejar consciències, fomentar la cultura de la pau i preservar la memòria, i no hi volem renunciar», ha afegit. La consellera ha destacat que es tracta d'un homenatge a les víctimes «davant qui blanqueja el franquisme i perverteix la història».Ciuró ha avançat que la nova llei catalana de memòria democràtica inclourà un capítol per protegir i potenciar els paisatges de memòria democràtica com les ruïnes del poble bombardejat, «una voluntat sincera» de potenciar la memòria que es demostra també, ha dit, amb l'augment de més del 20% en el pressupost per a polítiques de memòria l'any que ve.Justícia vol impulsar un programa de «paisatges de memòria», que inclou el Poble Vell, que a la vegada suposa dinamitzar el turisme cultural. El projecte del Poble Vell s'ha emmirallat en memorials referents a Europa, o també en el poble de Belchite, a l'Aragó. «No inventem res, incorporem allò que ja funciona per la cohesió territorial i dinamització turística», ha apuntat la titular de Justícia.L'homenatge que suposa la rehabilitació del Poble Vell s'estén també a la resta de la comarca i les Terres de l'Ebre, que es van situar en la zona zero dels pitjors combats del conflicte. «Posem les condicions per recuperar aquesta realitat, perquè ens cal que les noves generacions sigui conscients dels perills de qualsevol guerra i dels totalitarismes que les impulsen», ha reivindicat Ciuró. «Pitjor que la desmemòria, que desvirtua la història, hi ha la negació de la història. No podem defallir ni abaixar la guàrdia davant qui té com a objectiu dinamitar la convivència i posar problemes allí on no hi ha», ha afegit.El Poble Vell de Corbera d'Ebre ha rebut enguany més d'onze mil visitants. El projecte de rehabilitació vol oferir una experiència millorada i més continguts perquè es converteixi a més, en un actiu de dinamització turística i cultural a la comarca. L'alcalde de Corbera d'Ebre, Antonio Álvarez, molt emocionat amb la concreció del projecte, ha destacat que és una oportunitat per a una comarca durament castigada pel despoblament i l'envelliment.La primera fase, que compta amb una inversió inicial de 253.598,88 euros, s'han anat retardant, però es preveu començar a l'estiu vinent. Les actuacions se centraran a consolidar les estructures, amb sistemes de tensors, una tecnologia «segura i poc invasiva» i sense impacte visual en el conjunt, perquè són elements lleugers que, a la vegada, recordaran «el trauma i la devastació de la guerra». També es recuperaran i restauraran els paviments de terra, de pedra original, i elements singulars, com els trulls i les sitges.La primera actuació es farà a la zona de la Foradada i lo Solar i L'abecedari de la llibertat i altres elements escultòrics es desplaçaran a la zona de la pineda. La zona boscosa es convertirà així en un espai d'art i de memòria.En la resta de fases, al nucli urbà del Poble Vell, s'identificaran les portes de tots els antics habitatges amb marxapeus i portes, que es consolidaran, i es definirà un itinerari de memòria de la Guerra Civil espanyola i la Batalla de l'Ebre, que s'iniciarà a la zona de l'Església de Sant Pere i continuarà per la primera zona d'actuació. El projecte vol explicar «la dimensió del poble esborrat, per expressar, explicar i fer entendre, la quantitat de gent i cases i famílies que allotjava el poble», com ha explicat l'arquitecta Anna Feu. Les portes que senyalitzaran els habitatges no alteraran «l'skyline actual» i també es recuperaran els carrers i els límits amb murs de pedra seca fets amb les ruïnes que encara estan escampades, i amb vegetació.Finalment, es renovarà la senyalització del conjunt mitjançant panells informatius. Les tanques de protecció i els elements de senyalització tindran un disseny que els atorgarà una imatge d'unitat entre ells i amb el global de la intervenció.El Poble Vell de Corbera d'Ebre va quedar completament destruït per les bombes durant la Batalla de l'Ebre. Després de la guerra les famílies que vivien en aquest nucli antic es van traslladar a la part baixa del municipi, a banda i banda de la carretera, fins a construir un nou nucli urbà. El conjunt forma part de la xarxa museística del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE), que gestiona cinc centres d'interpretació de diferents espais de la Batalla i el front de l'Ebre a diversos pobles de la Terra Alta, i una vintena d'espais històrics.