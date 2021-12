Territori aprova la modificació del planejament de Tortosa per permetre la implantació de Kronospan

Actualitzada 17/12/2021 a les 14:54

La comissió territorial d'urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat una modificació del planejament municipal de Tortosa que farà possible la implantació de l'empresa austríaca Kronospan, dedicada a la fabricació de taulers d'aglomerat per al sector del moble, al polígon Catalunya Sud. Gran part dels terrenys són propietat de l'Institut Català del Sòl. Per aconseguir l'espai suficient per a la instal·lació d'aquesta indústria, es duen a terme diversos canvis de qualificació del sòl al polígon, concentrant les zones verdes en una única franja contínua i traslladant la ubicació d'un equipament previst pel planejament a un emplaçament amb un entorn urbà més consolidat. Així, s'agrupen diverses parcel·les en una única de 255.732 m2.