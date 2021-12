L'Estat tomba el projecte d'Infosa per connectar les Salines de la Trinitat per mar amb la Ràpita

Actualitzada 17/12/2021 a les 18:23

El Ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco) ha informat desfavorablement sobre el projecte d'Infosa per connectar per mar les Salines de la Trinitat amb el port de la Ràpita (Montsià). L'empresa volia fer un pantalà i un embarcador que permetessin transportar la sal per mar quan la barra del Trabucador no fos transitable a causa dels temporals. La Generalitat i Costes de l'Estat hi havien donat el vistiplau, però el Miteco ha rebutjat la proposta perquè considera que podria generar un impacte negatiu sobre diverses espècies marines, segons s'especifica en l'informe al qual ha tingut accés l'ACN. De fet, el ministeri és qui tenia l'última paraula.