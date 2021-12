Tres detinguts per nou robatoris en comerços de Tortosa

Han ingressat a presó

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Tortosa van detenir el passat 14 de desembre tres homes, dos d'ells de 19 anys i un de 18 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Tortosa, com a presumptes autors de nou robatoris amb força.Entre el 8 de novembre i 14 de desembre d'enguany es van produir nou robatoris en comerços de Tortosa. En tots el casos, els lladres van forçar els accessos i, un cop dins, van sostreure objectes de valor i diners.Els Mossos d'Esquadra i Policia Local de Tortosa van iniciar un dispositiu per tal de prevenir possibles nous robatoris, al mateix temps que s'obria una investigació per tal de localitzar i detenir els autors.Finalment, el dispositiu i les indagacions policials van permetre la detenció d'aquest grup criminal format per tres joves, els quals anteriorment ja havien estat investigats i arrestats per fets delictius similars ocorreguts durant el passat estiu a la ciutat de Tortosa.Els detinguts van passar a disposició judicial el passat dia 15 de desembre i es va decretar el seu ingrés a presó.