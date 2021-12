La plataforma Carretera de la Vergonya exigeix a les administracions que es deixin de passar la pilota i millorin la via

Després d'anys de reivindicacions sense solucions, però mantenint els accidents recurrents i freqüents –«en podem tenir dos a la setmana», apunten- la plataforma considera que les administracions, tant els ajuntaments de la Ràpita i Amposta com la mateixa Diputació, no tenen ja excusa per allarga l'actuació. Unes obres, argumenten, que afecten una via de primer ordre per a l'activitat econòmica al delta de l'Ebre –agrícola i turística, principalment- que no té, en aquests moments, les garanties mínimes de seguretat –sobretot pel que fa a l'amplada-.«Després posen l'excusa de la Generalitat, que el Departament de Territori no aprova el Pla Zonal de Carreteres. Nosaltres diem que els ajuntaments estan cansats de fer obres amb el suport de la Diputació: sense canviar la titularitat podrien ja fe obres a la carretera, que si bé no fossin definitives podrien treure bona part del perill que té», remarca el portaveu de la plataforma, Josep Juan, tot recordant la recent inversió per millorar la carretera secundària que uneix Amposta i la Ràpita. Recorda, també, que el projecte ja va ser inclòs dins de l'Anella Viària del Delta anys enrere amb un cost de 20 milions, que ara podria resultar força inferior.L'entitat ha constatat que des de fa uns mesos, sobretot a partir de l'estiu, els tècnics de la Diputació treballen en la redacció del projecte. Apunten, però, que difícilment això es traduirà en obres l'any vinent, com els havien promès, atès que no tenen constància de cap partida pressupostària consignada per l'ens provincial en aquest sentit.«Si perquè no facin res ho hem de denunciar-los i assenyalar-los, ho sentim molt. Però nosaltres i molta gent ens juguem cada dia la vida en aquesta carretera, que no està valorada ni considerada», ha retret el també portaveu de l'entitat, Joaquim Reverté, a les portes de la seu de la Diputació, a Tortosa.Paral·lelament, la plataforma denuncia la manca de transparència en el procés de redacció del projecte i reclama també que es deixi participar en el procés de redacció del projecte a veïns i afectats –incloent regants o empreses presents a la zona-. En aquest sentit, argumenten que poden aportar coneixement específic sobre situacions perquè s'aporti una solució tècnica adequada i que no generi nous problemes de seguretat en el futur. Reivindiquen també que es garanteixi el pas segur de bicicletes amb un tram de carril bici en al pont de l'Encanyissada.