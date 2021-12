El Meteocat conclou que tres tornados van tocar a terra al delta de l'Ebre durant la ventada de finals de novembre

A més, es van arribar a observar, pel cap baix, fins a tretze trombes marines

El Servei Meteorològic de Catalunya ha dut a terme un treball de camp per a analitzar els danys materials provocats per les ventades fortes d'origen convectiu que hi va haver a diversos punts de la meitat sud del litoral entre els dies 23 i 24 de novembre. Aquesta situació es va produir en un context dominat per una depressió amb reflex a tots els nivells de la troposfera, centrada a la península Ibèrica, que havia quedat aïllada de la circulació general atmosfèrica. Al llarg de diverses jornades hi va haver precipitació extensa i localment extremament abundant, vent fort i mala mar. A més, es van arribar a observar, pel cap baix, fins a tretze trombes marines.