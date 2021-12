Un vídeo a les xarxes permet detenir un veí de Sant Carles de la Ràpita que va matar de manera il·legal a un porc senglar

L'animal estava lligat amb una corda a l'interior de l'aigua d'un canal de reg

Actualitzada 15/12/2021 a les 11:31

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra pertanyents a la Unitat Regional de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre han denunciat un veí de Sant Carles de la Ràpita per matar un porc senglar de manera il·lícita, mentre aquest es trobava a l'interior d'un canal de reg al seu pas per Tortosa.Arran de la difusió d'un vídeo a les xarxes socials, on s'observa com un home dispara un tret a un porc senglar que es troba lligat amb una corda a l'interior de l'aigua d'un canal de reg, els agents van iniciar una investigació per determinar l'autoria d'aquests fets.Fruit de les indagacions policials es va poder ubicar el lloc dels fets, tractant-se del camí de servei del Canal de la Esquerra de l'Ebre als seu pas per la localitat de Bítem.Aquest punt es troba a menys de 25 metres de la carretera T-301 on en aquell moment i circulaven vehicles.Posteriorment els agents van poder identificar la persona que va efectuar el tret amb una escopeta i posteriorment va treure l'animal de l'interior del canal.L'home ha estat denunciat per diverses infraccions de la normativa 1/1970 de caça, com són la utilització d'un arma de foc en zona de seguretat, caçar en un terreny sotmès a regim cinegètic especial sense autorització, i utilitzar mitjans per evitar la fugida de l'animal.A l'infractor també li ha estat intervinguda l'escopeta utilitzada per abatre l'animal.La denuncia serà tramesa al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el qual es competent amb la matèria.