Les maniobres de desembassament contenen la riuada de l'Ebre i les autoritats descarten afectacions al tram final

Segons les dades de la CHE, l'Ebre al seu pas per Ascó arriba aquest dimecres als 1.355 metres cúbics per segon, mentre que a Tortosa el cabal és de 1.381 metres cúbics per segon, confirmant la tendència d'estabilització a la baixa. Les maniobres efectuades per Endesa als embassaments davant les pluges al nord de la península han permès ja crear una capacitat que els tècnics de la CHE consideren suficient: Mequinensa es troba al 74,64% i Riba-roja al 88,37%, just abans de l'arribada de la punta de la riuada que ja ha passat Saragossa.«La situació és de control. És el que ens diuen els tècnics de la CHE i Endesa, que gestionen els embassaments. Però a la part baixa veurem uns dies de cabal gran del riu Ebre», ha subratllat el director dels serveis territorials del Departament d'Interior a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso. «Les condicions de l'embassament de Mequinensa també són molt favorables i encara pot absorbir molt. L'últim episodi que vam patir força, en una situació similar, estava al 88%. Són situacions força diferents», conclou Alonso.L'anunci dels desembassaments va ser comunicat divendres pel centre d'operacions del CECAT als municipis del tram final de l'Ebre amb l'objectiu d'informar i prevenir les persones, entitats o empreses que efectuen activitats prop de la llera del riu. En aquests casos, l'atenció se centra en els punts que més habitualment s'inunden, a la zona de Riba-roja i Flix, o el tram on el riu agafa més velocitat, entre Miravet i Benifallet.La laminació «molt progressiva» des de les preses, amb increments de 150 metres cúbics per segon per hora, hauria evitar afectacions, si bé algunes de zones baixes de conreu i de lleure han quedat en algun moment parcialment inundades. La navegació fluvial recreativa, amb els elevats cabals, també ha quedat suspesa.L'episodi, però, pot acabar beneficiant, encara que sigui puntualment, l'aportació de sediments fluvial a un delta de l'Ebre exposat als rigors de fenòmens com la regressió, la subsidència i, ara també, els embats del canvi climàtic.