Detingut un imam de Tortosa per suposades vexacions i agressions a nens que estudiaven al seu oratori

Actualitzada 15/12/2021 a les 17:18

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un veí de Tortosa de 34 anys per les suposades vexacions i agressions que hauria infligit com a professor de nens i nenes que estudiaven al seu oratori. Segons fonts policials, l'arrestat és també l'imam d'aquest centre de culte, situat al carrer Llarg de Sant Vicent de la ciutat, on acudeix la comunitat paquistanesa de la ciutat. Després de passar a disposició judicial el mateix dilluns va quedar en llibertat amb càrrecs i amb mesures, com a investigat pels suposats delictes de tracte degradant/vexatori i lesions. La investigació policial, que continua oberta, va arrencar arran d'informacions sobre casos d'agressions i de càstigs als infants que acudien a l'oratori per estudiar l'Alcorà.