Accepta 10 anys de presó per calar foc a un pis d'Amposta amb l'exparella i el fill a dins

Amb la conformitat, el processat, que se l'acusava de tres delictes d'assassinat en grau de temptativa, finalment ha estat sentenciat per tres temptatives d'homicidi, amb una pena de presó de 2 anys i 6 mesos per ella, la nova parella i el petit que eren dins de l'immoble -que suma un global de 7 anys i 6 mesos de presó. També se l'ha condemnat per un delicte de danys amb incendi -1 any i 6 mesos de presó- i un delicte de trencament de mesures cautelars perquè tenia vigent una ordre d'allunyament respecte la dona -1 any de presó. L'home, que havia ser jutjat per suposats maltractaments just el dia abans dels fets, es trobava des d'aleshores ingressat en presó preventiva.Els fets van tenir lloc en un edifici del carrer Felip II d'Amposta. L'exparella i el fill es van refugiar al balcó -un tercer pis- i en van sortir il·lesos, mentre que el company de la dona va patir una intoxicació lleu per inhalació de fum quan intentava sufocar el foc. El tribunal, que ha recollit, com a agreujant, la relació de parentiu, i com a atenuant, el fet que estava sota els efectes de les drogues, també ha condemnat el processat a no apropar-se a menys de 300 metres ni comunicar-se amb la dona, l'actual parella i el seu fill durant 7 anys, ni tampoc residir al municipi durant 7 anys. També haurà de pagar 6.000 euros tant a la noia com al seu nou company pels danys morals.