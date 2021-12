Una nova plataforma «monitoritza» el turisme familiar de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre

El software mou més de 270 indicadors a fi de fer més competitives les dues destinacions turístiques

Actualitzada 14/12/2021 a les 12:44

Una nova plataforma oferirà un gran volum de dades sobre el turisme familiar de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. L'objectiu és posar aquesta informació a l'abast del sector i fer més competitives les dues destinacions turístiques. El software treballa amb més de 270 indicadors amb la possibilitat de múltiples filtrats. S'han distribuït sensors i càmeres d'infrarojos per «monitoritzar» l'activitat turística a 31 cellers, 10 espais patrimonials i 13 platges del territori tarragoní i ebrenc. A través de la geolocalització l'eina permet saber afluències, pics de visites, tendències estacionals, etc. La plataforma, creada per Eurecat i la Diputació, serà de fàcil accés, amb dades restringides segons el «grau d'implicació» del consultant.